Schlag 11:55 Uhr wurde es laut am Brandenburger Tor in Berlin. Hunderte Busse begannen gleichzeitig zu hupen. Ohrenbetäubender Lärm war die Folge. Krach, der aufwecken soll. Der den Blick auf die schlechte Situation von Busunternehmen richten soll. Der zugleich aber auch ein Hoffnungssignal senden soll, erzählt Christoph Schlüsselburg über die Aktion "honk or hope – Hupen für die Hoffnung". Bereits am Vortag wurde an gleicher Stelle lautstark für mehr Engagement beim Erhalt der Reisebüros geworben. Auch daran beteiligten sich viele Reisebusse.

Der 37-jährige Schlüsselburg leitet in dritter Generation ein auf Tourismus spezialisiertes Familienunternehmen in der Altmark. Schon morgens um 7 hat er sich an diesem Donnerstag auf den Weg nach Berlin gemacht, um seinen Unmut und seine Sorgen zu äußern. Gemeinsam mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die aus ganz Deutschland anreisten. Knapp drei Stunden später hat er sein Ziel erreicht.

Erwartete Kontrollen bleiben aus

Nicht ganz selbstverständlich, erklärt der Unternehmer. "Die ursprünglich geplante Veranstaltung des Busverbands Deutscher Omnibusunternehmer wurde abgesagt. Und anschließend wurde nur eine Demonstration mit 50 Bussen genehmigt." Zudem habe die Berliner Polizei Kontrollen angekündigt, um diese Zahl durchzusetzen. Zu merken war davon auf der Anreise Schlüsselburgs jedoch nicht. "Das lief alles reibungslos."

Vor allem zwei Probleme waren es, die den Unternehmer bewogen, nach Berlin zu fahren. Zum einen ist es die schwierige wirtschaftliche Situation fast aller Busreisefirmen in Deutschland. Dabei hat Schlüsselburg selbst noch Glück. Neben Fernbusreisen und Mietbussen organisiert er mit seinem Team auch den Linienverkehr in der Altmark. "Das läuft weiter und hält uns derzeit über Wasser. Aber es natürlich auf Dauer nicht tragbar, dass etliche Busse in der Halle herumstehen." Schon früh am Morgen ist Christoph Schlüsselburg mit seinem Bus nach Berlin aufgebrochen. Bildrechte: MDR/ Christoph Schlüsselburg

Enttäuschung über Omnisbusverband