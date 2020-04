Die Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Am 13. April 1945 waren mehr als 1.000 Konzentrationslager-Häftlinge aus verschiedenen europäischen Ländern in die Feldscheune bei Gardelegen gesperrt worden. Soldaten der SS, der Luftwaffe und Jungen der Hitlerjugend entzündeten in der Scheune ein Feuer. Die eingesperrten Menschen verbrannten. Wer versuchte, aus der umstellten Scheune zu fliehen, wurde erschossen. 1.016 Menschen wurden ermordet.



Nur einen Tag später trafen die amerikanischen Alliierten in Gardelegen ein. Am 15. April 1945, zwei Tage nach dem Massaker, fanden sie die Leichen. Die Nazis hatten versucht, die Toten zuvor in einem Massengrab neben der Scheune zu verscharren. Die Allierten zwangen Gardelegener, die Ermordeten auf einem Ehrenfriedhof zu beerdigen.



Die Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe erinnert sowohl an das Massaker als auch an die Todesmärsche: Zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 hatte die SS viele Konzentrationslager in der Nähe der Front geräumt. Die Insassen sollten zu anderen Konzentrationslagern gebracht werden. Viele wurden auf den Märschen von den Nazis erschossen. Andere starben durch Kälte, Hunger oder Erschöpfung.