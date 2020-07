Die Menschen in der Altmark sollen künftig besser mit dem Internet versorgt werden. Dafür wurde am Montag das flächenmäßig größte Breitbandprojekt gestartet, das bislang in Deutschland mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde. Der Bund gibt 135 Millionen Euro, damit 2300 Kilometer Glasfaserkabel in der dünn besiedelten Altmark verlegt werden können, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Montag in Gardelegen sagte. Damit könnten mehr als 30.000 Haushalte, fast 3.000 Unternehmen und fast 800 Institutionen mit einem schnellen Anschluss versorgt werden.