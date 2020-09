Neue Erinnerungsstätte in Isenschnibbe Neue Blickwinkel auf ein Kriegsverbrechen in der Altmark

Die 102. Infanteriedivision befreite am 14. April 1945 – einen Tag nach dem Massaker in der Feldscheune – die Stadt Gradelegen. Am 15. April wurden die amerikanischen Soldaten auf das Verbrechen an den KZ-Häftlingen aufmerksam. Rund 300 Gardelegener wurden von ihnen an den Ort geführt. Sie mussten die verkohlten Leichen beerdigen. Bereits in seiner Ausgabe vom 7. Mai 1945 berichtete das US-amerikanische Magazin "Life" über das Massaker und bezeichnete es als "The Holocaust of Gardelegen".