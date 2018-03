Forstamt Letzlingen Frauenpower mitten im Wald

Es stecke keine Strategie dahinter, versichert Thomas Roßbach. "Sie war einfach die Beste", begründet der Forstamtsleiter, der wohl auf den größten Frauenanteil in deutschen Wäldern verweisen kann. Bundesweit sind die Damen an der Spitze von Forstrevieren eine Ausnahme. Mit 15 von 70 ist Sachsen-Anhalts Landesbetreuungszentrum Wald Spitze. Wesentlich gehoben wird dieser Schnitt natürlich von den Letzlingerinnen.

Für Luise Eichhorn gab es schon zeitig nur einen Berufswunsch: Sie wollte in den Wald. Ihre Eltern hatten ihr diesen Berufswunsch in die Wiege gelegt – beide sind Förster und haben ihr eigenes Revier. Luises Weg an die Spitze eines Reviers begann als Facharbeiterin: Als Forstwirtin lernte sie, Motorsäge und Axt zu beherrschen. Bevor sie in Eberswalde Forstwirtschaft studierte, drückte sie in Bernburg die Schulbank, studierte Landschaftsbau. Mit drei Abschlüssen und dem Referendariat war sie für Thomas Roßbach die erste Wahl unter allen Bewerbern.