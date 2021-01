Am Ende forderte selbst die Staatsanwältin Birte Iliev einen Freispruch für den heute 46-jährigen Arzt Dr. N. Ursprünglich war die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass der Mann aus der Ukraine im Jahr 2011 ohne Facharztstandard und ohne medizinische Notwendigkeit eine Wirbelsäulenoperation durchgeführt hatte. Der Vorwurf lautete fahrlässige Körperverletzung. Am Ende ließ sich nichts beweisen – auch weil die Dokumentation von Patientenbehandlungen im Altmarkklinikum nur dürftig erfolgte, wie die Staatsanwältin sagte.

Der Angeklagte, der ab 2009 im Klinikum gearbeitet hatte, war nur eine Nebenfigur in dem Komplex, der ab 2012 als Wirbelsäulenskandal von Gardelegen Schlagzeilen machte. Einige Jahre lang waren lukrative Wirbelsäulenoperationen in großer Zahl im Krankenhaus in Gardelegen durchgeführt worden. Es gab große Zweifel an der Seriosität des Vorgehens.

2012 war der Skandal am Altmark-Klinikum in Gardelegen aufgeflogen. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Er habe sich nichts zuschulden kommen lassen, sagte der angeklagte Arzt in seinem Schlusswort am Dienstag am Stendaler Landgericht. An den vorherigen sechs Verhandlungstagen hatte er beharrlich geschwiegen. Die Überzeugung, unschuldig zu sein, haben ihn getrieben. Deswegen hatte es den Prozess überhaupt gegeben. Im Vorfeld war ihm angeboten worden, dass das Verfahren gegen eine Geldzahlung eingestellt wird. "Mein Mandant wollte aber einen Freispruch", sagte Anwalt Ulrich Wehner, der den Arzt am Gericht verteidigte.



Ein anderer Arzt, der weit mehr im Fokus des Skandals gestanden hatte, sollte sich aufgrund von acht Fällen ebenfalls strafrechtlich vor Gericht verantworten. Als Leiter des sogenannten Wirbelsäulenzentrums soll Dr. T. zwischen August 2011 und September 2012 bei acht Patienten ohne medizinische Notwendigkeit operiert haben. Der Arzt zahlte 45.000 Euro Geldstrafe und war das Verfahren damit los.