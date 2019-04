Gedenken an Massaker bei Gardelegen Auf den Spuren der Opfer von Todesmärschen

Vor genau 74 Jahren wurden an der Feldscheune Isenschnibbe Tausend KZ-Häftlinge ermordet. Sie befanden sich auf einem der Todesmärsche. In Erinnerung an die Opfer begeben sich Jugendliche aus der Altmark an diesem Wochenende auf eine Spurensuche in die Vergangenheit. Am Sonntag wird an der Gedenkstätte Isenschnibbe den Ermordeten gedacht.