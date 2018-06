NS-Verbrechen in Isenschnibbe Gedenkstätte bekommt neues Dokumentationszentrum

1945 wurden in einer Scheune nahe Gardelegen 1.016 KZ-Häftlinge ermordet. Nun erhält die Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe in Gardelegen ein neues Besucher- und Dokumentationszentrum. Am Montagnachmittag wurde dafür bei einer Festveranstaltung der Grundstein gelegt. In dem Neubau soll künftig eine Dauerausstellung zum Thema Todesmärsche gezeigt werden. Auch Seminare und andere Veranstaltungen sind vorgesehen. Das Land fördert den Bau mit 3,7 Millionen Euro. Die KZ-Häftlinge waren im April 1945 von den Nationalsozialisten in eine Feldscheune gesperrt worden – dann wurde die Scheune angezündet. Einige Häftlinge wurden zudem erschossen. Die Toten sind heute auf einem Ehrenfriedhof bestattet.