Auch Bäckermeister Christian Glatz saß lange im Stadtrat und konnte so die Interessen seines Ortsteils direkt vertreten: "Die ersten Jahre mussten wir erstmal in den Ortsteilen was machen, wo vorher sehr wenig passiert ist. Da fühlten sich die Einwohner von Jävenitz natürlich ungerecht behandelt. Aber das gehört zu den Pflichtaufgaben einer Kommune, das haben wir dann auch gemacht."

Aus Protest hatte sich der Ortschaftsrat in Jävenitz nach der Eingemeindung aufgelöst, auch der Ortsbürgermeister war zurückgetreten. Nachteile hatte das aber keine. Die wichtigen Brauchtumsmittel, also Gelder für die Vereinsarbeit, die jährlich von der Stadt vergeben werden, verteilen die Vereine selbst. Und in einer Befragung im vergangenen Jahr entschieden sich die Jävenitzer dafür, dieses Modell ohne Ortsbeirat beizubehalten.

Bürgersprechstunden direkt in den Gemeinden

Bürgermeisterin Mandy Schumacher: Die Dörfer sind nicht zu kurz gekommen. Bildrechte: SPD Seit 2015 ist Mandy Schumacher (SPD) als Bürgermeisterin für Gardelegen verantwortlich. In den Ortschaften ohne Ortsbeirat kommt sie zweimal im Jahr vorbei, um sich in Bürgersprechstunden die konkreten Sorgen und Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner anzuhören.



Schumacher ist es wichtig, auch bei der früheren Kernstadt von einem gleichberechtigten Ortsteil unter vielen zu sprechen. Auch bei den Investitionen der letzten Jahre seien die Dörfer nicht zu kurz gekommen. "Man sieht, dass wir sehr viel in den Ortsteilen investieren, die nicht Gardelegen heißen. Also Kindergärten bauen oder umbauen, dazu kommen Investitionen in Straßen oder in Feuerwehrgerätehäuser. Damit haben wir Vertrauen geschaffen und das tut uns gut", so Schumacher.

Neue Schulden für Gardelegen