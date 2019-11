Klimakrise Kalbe ruft als erste Kommune den Klima-Notstand aus

Kalbe zieht mit. Nach Städten wie Konstanz, Kiel und Leipzig hat auch die Einheitsgemeinde in der Altmark den Klima-Notstand ausgerufen – als erste Stadt in Sachsen-Anhalt.

Das bedeutet, zukünftig sollen die Beschlüsse des Pariser Klimaabkommens auch in Kalbe in den Fokus rücken – vor allem die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celcius. Bürgermeister Karsten Ruth sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir adressieren den Klima-Notstand nach oben, an den Bund und die Länder. Wir wollen auf das Thema aufmerksam machen." In Kalbe habe man schon seit 2010 auf klimaneutrale Um- und Neubauten sowie Photovoltaik gesetzt.