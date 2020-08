"Ich bin schockiert", sagte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher (SPD). Das, was jetzt passiere, sei so nicht abgesprochen gewesen. Bis vor kurzem war von der landeseigenen Salus als Träger selbst noch ein Chefarzt für die Kinderklinik gesucht worden. Zwei Jahre sei dies allerdings vergeblich versucht worden, wie die Salus mitteilt.



Just in dem Augenblick, als auch der Förderverein der Kinderklink per Anzeige einen Mediziner suchte, veröffentlichte auch die Salus eine Anzeige und sorgte damit für erhebliche Irritationen. Denn in dieser Anzeige hieß es, dass für die beiden Standorte Salzwedel und Gardelegen ein gemeinsamer Chefarzt gesucht werde. Wobei in der Anzeige für Gardelegen von einem "Umstrukturierungsprozess zum ambulanten pädiativen Zentrum" gesprochen wurde.