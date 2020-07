Auch Isabelle Radtke hat das Stipendium in Anspruch genommen. Sie kommt ebenfalls aus Gardelegen, es stand jedoch nicht fest, dass sie zurückkehren würde. Das Stipendium hat diese Option für sie zur Wahl umgewandelt. Sie sagt: "Ich finde es schön, an einer Schule zu arbeiten, wo nicht so viele Schüler sind und man alle kennt und da bietet es sich einfach an, in einer Kleinstadt zu arbeiten."

Dass eine Kommune ein Stipendium zahlt, ist deutschlandweit in der Form einmalig. Normalerweise ist Bildung – und damit auch die Lehrerausbildung und -rekrutierung – Ländersache. In Gardelegen wurden in den zwei Jahren, in denen das Projekt schon besteht, fünf Lehrerinnen und Lehrer in Ausbildung gefördert.

Mehr als eine Finanzspritze

Die Grundschule "Otto Reutter" in Gardelegen. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Das Projekt greift auch über das Stipendium hinaus. Lehrern, die bereits woanders unterrichten, wird geholfen, wenn sie in die Heimat zurückkehren wollen. Dafür ist zum Beispiel die Vermittlungshilfe da.



Gardelegen sucht seit September 2017 nach immer neuen Möglichkeiten, um Lehrerstellen schneller zu besetzen und langfristig Schulpersonal im Ort zu behalten. Die Stadt denkt dabei nachhaltig: Sie organisiert, dass Schülerinnen und Schüler Praktika in der Schule absolvieren können, und macht in den höheren Klassen auf die Lehramtsausbildung aufmerksam.