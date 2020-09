Gefechtsübungszentrum Heer bei Letzlingen Proteste gegen die Bundeswehr in der Altmark – wieder einmal

Es ist wie so oft im Leben: Das Gute hat eine Kehrseite. In der Altmark wissen sie das zu gut. Seit fast 30 Jahren ist die Bundeswehr in der Colbitz-Letzlinger Heide verwurzelt – fast ebenso lange gibt es Proteste gegen sie, mitunter wohl auch gewaltsam. Im Jahr 2013 der traurige Höhepunkt: Ein Brandanschlag auf die Kaserne in Havelberg verursachte einen Millionenschaden . Laster, Spezialfahrzeuge und Radpanzer gingen in Flammen auf. Die Behörden ermittelten auch gegen die Friedensaktivisten. Die wiesen jede Schuld von sich. Über den heutigen Stand der Ermittlungen hält das Landeskriminalamt sich auf Anfrage bedeckt.

Viele Menschen in der Altmark können über solche Meldungen nur den Kopf schütteln. Für sie ist der Bundeswehr-Standort kein Grund für Proteste, im Gegenteil: Die dünn besiedelte Gegend freut sich über die Kaufkraft der Soldaten. Und sie profitiert davon, dass die Bundeswehr regelmäßig baut – seit 2012 etwa die Übungsstadt Schnöggersburg. Es seien in den vergangenen Jahren viele Aufträge an kleine und mittelständische Firmen in der Gegend gegangen, sagte beim Richtfest von Schnöggersburg ein Handwerker gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung. "Das bringt Aufschwung in die Gegend." Den braucht die Altmark dringend. Dazu kommt: Das Gefechtsübungszentrum Heer, kurz GÜZ, gilt mit zahlreichen zivilen Beschäftigten als einer der größten Arbeitgeber in der Region.