Käse "made in Gardelegen" Altmärkerin erfüllt sich Lebenstraum mit eigener Molkerei

Linda Becker hat in Stuttgart Landwirtschaft studiert und arbeitet jetzt in Wiepke. Bildrechte: MDR/Susann Meier

Das Käse-Machen haben sich Becker und ihr Lebensgefährte nach eigenen Angaben erst in den letzten Jahren angeeignet. Dafür seien sie unter anderem mit einer mobilen Käserei in Sachsen unterwegs gewesen, erklärt die junge Landwirtin. "Die fährt von Hof zu Hof und verkäst für die Höfe. Da durften wir immer mitmachen." Auch hätten sie einige Käsekurse besucht und wollten sich immer weiter entwickeln.

Bei Linda Becker dreht sich seit Langem alles um Käse. Bildrechte: MDR/Susann Meier

Mit den Kunden gebe es immer wieder tolle Erlebnisse, ob beim wöchentlichen Werksverkauf in Gardelegen oder am Hofkühlschrank, hebt sie hervor. Die Kunden kommen sogar in den Stall, in dem die Milchkühe stehen. Dabei erinnert sie sich besonders gern an ein Ereignis aus den ersten Wochen der Käserei: