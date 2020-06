In Gardelegen sorgt die mögliche Schließung der Station für Kinder- und Jugend-Medizin am Krankenhaus für Unmut. Die Salus Altmark Holding als Träger plant eine neue Strategie für die Krankenhäuser in Gardelegen und Salzwedel. Diese sieht vor, dass es im Altmarkkreis künftig nur noch eine Kinderstation in Salzwedel gibt. Die stationäre Behandlung junger Patienten in Gardelegen könnte dagegen wegfallen.

Unterdessen hält die Stadt Gardelegen weiter an der Kinderstation im Krankenhaus fest. Der Stadtrat will auf seiner nächsten Sitzung am 15. Juni eine Resolution/Erklärung zum Erhalt der Station verabschieden. Stadträtin Hietel erklärt, trotz Fachkräftemangel gebe es Möglichkeiten, die Station zu retten. So seien Kooperationen möglich oder die gemeinsame Suche nach neuen Ärzten. Zudem befänden sich am Klinikum Kinderärzte in Ausbildung. Was man brauche, sei Zeit.