In Gardelegen soll es weiterhin eine Notfallversorgung für Kinder geben. Das hat die Krankenhaus-Leitung bei einem Besuch von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Montag angekündigt. Dafür will das Krankenhaus bis Ende August ein Konzept erarbeiten. Zuvor war bekannt geworden, dass das Krankenhaus die Kinderklinik schließen wollte.