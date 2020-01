Nach dem Wohnungsbrand am Mittwoch im altmärkischen Mieste, bei dem eine Familie mit vier Kindern beinah alles verlor, ist die Hilfsbereitschaft immens. Noch am gleichen Tag hatte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher einen Spendenaufruf gestartet. Kleidung und Geld würden benötigt. Einen Tag später zeigte sie sich überwältigt von der Spendenbereitschaft ihrer Mitbürger.

In nur wenigen Stunden sind Stadtwehrleiter Sven Rausch zufolge mehr als 300 Spendenangebote eingegangen. Zudem kann die Familie am Donnerstag eine möblierte Wohnung in Mieste beziehen, die ein privater Vermieter zur Verfügung stellt. "Die Familie ist erst einmal voll versorgt", sagte Schumacher. Nun helfe jede noch so kleine Geldspende.