Geschäftsidee aus der Altmark Wild als Alternative zu industriellem Fleisch

Am Ortsrand von Jävenitz in der Altmark – fast schon im Wald – haben die Brüder Marian und Marcus Bohndick ein modernes Schlachthaus gebaut. Hier ist die Zentrale von "Waldgourmet". Die Idee zu der Wildfleischmanufaktur hatte der 36-jährige Marian Bohndick. Der studierte Betriebswirt hat in Zürich und Berlin gearbeitet, bevor er zurück in die Altmark kam. "Eigentlich wollte ich eine Internetplattform für naturwissenschaftliche Bildung aufbauen, das hat aber nicht so recht funktioniert", sagt er.

In dem Zusammenhang beschäftigte er sich aber mit gesunder und nachhaltiger Ernährung. "Da gibt es eigentlich nichts Besseres als Wildfleisch als Alternative zu industriellem Fleisch." Also arbeitete er an einem Konzept mit dem Ziel, Wildfleisch aus der Altmark direkt vor Ort zu verarbeiten und über das Internet anzubieten.

Rückkehr in die Altmark: "Ein bisschen skeptisch war ich schon."

Die Idee machte er seinem jüngeren Bruder Marcus schmackhaft und lockte ihn wieder in die Altmark. "Wir unterscheiden uns ein bisschen. Ich denke nicht so viel über das Risiko nach, er ist skeptischer. Da wusste ich, dass ich was vorlegen musste, um ihn zu überzeugen", erzählt Marian. Das hat geklappt. Der 34-jährige Marcus, ein studierter Verfahrenstechniker, kam auch zurück in die Altmark und meint heute: "Mein erster Gedanke war, das kann funktionieren, aber ein bisschen skeptisch war ich schon."

Neben Wildfleisch sind auch Würste und Schinken im Angebot. Bildrechte: Waldgourmet Davon merkt man nichts mehr. Die Brüder sind überzeugt von ihrem Konzept. Die Aufgabenverteilung war schnell geklärt: Marian ist für die Finanzen und das Marketing zuständig. Die Bereiche von Marcus sind Technik und Logistik. Doch für eine Fleischverarbeitung braucht man einen Fleischermeister. Den fanden die Bohndick-Brüder recht schnell über das Internet. "Das hat auf Anhieb gepasst mit Kai", sind sich die Brüder einig. Der 30-jährige Kai Heetjans versteht nicht nur sein Handwerk, sondern ist auch Jäger, so wie die beiden Brüder auch.



"Ich finden die Idee Klasse, das Wildfleisch direkt und ohne Umwege zu verarbeiten. Das Fleisch ist viel feiner als das Fleisch von Schwein oder Rind – dazu noch nachhaltig und gesund", meint Heetjans. Er zaubert aus Wildschwein, Reh und Co. nicht nur Braten, sondern auch Wurst und Schinken. "Ich probiere viel aus, damit der Geschmack stimmt", erklärt er seine Arbeit.

Frisch, gekühlt und in recycelbarer Verpackung

Lieferung aus der Altmark: Die Kunden schätzen das frische Wildfleisch. Bildrechte: Waldgourmet Das Wildmanufaktur-Trio hat mittlerweile drei weitere Mitarbeiter und ist sichtlich stolz darauf, was sie bisher auf die Beine gestellt haben. Besonders in Süddeutschland und immer öfter in Berlin sind die Wild-Spezialitäten aus der Altmark gefragt. "Von Woche zu Woche verschicken wir mehr Pakte mit Wurst und Fleisch", sagt Marian. Alles werde gut gekühlt, in recycelbarer Verpackung innerhalb eines Tages geliefert. "Das klappt super, bestätigen uns die Kunden. Der Kontakt zu ihnen ist uns wichtig. Sie schätzen besonders, dass das Fleisch frisch ist und zu keinem Zeitpunkt gefroren war."



Da ihr Geschäft vor der Corona-Pandemie noch nicht existierte, gebe es keine Vergleichsmöglichkeiten, ob der Handel zugelegt hat oder nicht. Doch viele Kunden erzählen, dass sie nun selber kochen, weil Besuche in Gaststätten nicht möglich seien.

Wildfleisch von Jägern und Gesellschaftsjagden

Neben Wildprodukten liefern die Brüder auch Rezeptisdeen. Bildrechte: Waldgourmet Wie viele Tiere in Jävenitz verarbeitet werden, ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Manchmal sind es nur zwei manchmal 200 Stück. "Wir holen das Wild von Gesellschaftsjagden oder Jäger kommen mit dem Erlegten direkt zu uns", sagt Marian. Sie würden davon profitieren, dass ihre Eltern, Carmen und Fred Bohndick, seit 1996 einen Wildankauf haben. Dadurch gebe es viele Kontakte und ein gutes Netzwerk zu Jägern und Förstern.



Jäger Sebastian Hey aus Gardelegen findet die Idee Klasse, das heimische Wild auch hier zu verarbeiten. "Das ist auch eine gute Chance, mehr Menschen für Wildprodukte zu begeistern." Das klappt bestimmt, denn Kunden bekommen nicht nur frisches Fleisch aus der Altmark, sondern auch Rezepte und Tipps für die Zubereitung.