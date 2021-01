Zirkus bangt um Existenz Zu viel Schnee: Zirkus-Zelt bei Gardelegen eingestürzt

Eine Schneeballschlacht, rodeln im Park nebenan: Der Neuschnee im Flachland hat bei vielen Menschen in Sachsen-Anhalt für Winterspaß gesorgt – nicht so bei Renaldo Weisheit. Dessen Zirkus-Zelt ist unter den Schneemassen in Gardelegen eingestürzt. Dabei bangt der Zirkus wegen der Corona-Pandemie ohnehin um seine Existenz.