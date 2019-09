Nebenstrecken und Kleinbahnen Eisenbahn-Geschichte der Altmark

Stendal und Salzwedel lagen in den 1870er-Jahren bereits an den wichtigen Bahn- und somit Handels-Magistralen nach Berlin, Hannover und Hamburg. Noch kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts wurde die staatliche Nebenbahn Oebisfelde-Salzwedel eröffnet, erst in den 1920er-Jahren folgte die Nebenstrecke Salzwedel-Arendsee-Wittenberge. Tausende Bauernhöfe sorgten für ein gewaltiges Aufkommen an landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Kartoffeln, Zuckerrüben und Getreide sowie erhebliche Mengen Zucht- und Schlachtvieh. Zudem entstand die chemische Industrie, deren Düngemittel in der gesamten Altmark und darüber hinaus gebraucht wurden. Als günstiges und massentaugliches Verkehrsmittel dienten unzählige Kleinbahnen, die bis Anfang der 1920er Jahre durch verschiedene Bahn-Gesellschaften entstanden und weite Teile der Altmark vernetzten. So hatten schließlich auch Orte wie Lüderitz, Werben oder Kalbe einen Bahnanschluss.