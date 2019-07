Doch auch den 80 Soldaten und Soldatinnen bereitet die alte Munition im Boden Probleme, die immer wieder explodiert. Sie können damit allerdings besser umgehen als Löschpanzerfahrer und Privatmann Schulz. "Genau für diesen Auftrag sind wir ausgebildet worden, dass wir in einer unklaren Lage, in einer Situation, in der wir uns nicht auskennen, agieren können", sagte Oberstleutnant Stephan Peter, Kommandeur der Pioniere Havelberg, MDR SACHSEN-ANHALT.

Das bedeute natürlich auch, dass sie mit gepanzerten Fahrzeugen und unter Vollschutz unterwegs seien. "Damit sind wir ohne Probleme in der Lage, diesen Auftrag unter bestmöglichem Schutz durchzuführen", so der Kommandeur. Zudem habe man ein "richtig gutes Lagebild" und wisse, wo es besonders gefährlich ist.

Die Stimmung in der Truppe aus Sachsen-Anhalt sei trotz der langen Einsatzzeiten richtig gut, weil es Erfolgserlebnisse gebe. Die Schneise ist geschlagen, sie unterstützen weiterhin auch die anderen Einsatzkräfte. Mit zwölf Räum- und Bergepanzer ebnen sie nun den Löschpanzern den Weg zu den Glutnestern im Herzen des Waldes. Und dazu kommt die Dankbarkeit der Bevölkerung. "Wir sagen DANKE" steht beispielsweise auf einem Bettlaken in Lübtheen.

"Das macht Gänsehaut", so Oberstleutnant Peter. Sein schönstes Erlebnis: "Als gestern Kindergartenkinder mit einem Bollerwagen vorbei kamen. Sie haben an meine Soldaten und Soldatinnen Süßigkeiten verteilt. Da geht jedem einfach das Herz auf. Das ist toll, weil wir dann einfach sehen, was unsere Arbeit hier bewirkt." Die Soldaten aus Havelberg werden noch so lange in Mecklenburg-Vorpommern bleiben, wie sie gebraucht werden. Dasselbe gilt für Löschpanzerfahrer Hans Joachim Schulz und sein Team. Die Einsatzleitung hat die Hoffnung, dass sich die Lage bis zum Wochenende entspannen könnte.