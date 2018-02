Bei einem Großbrand in Kricheldorf bei Salzwedel ist in der Nacht zu Montag ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen zwei Uhr ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hätten Dachstuhl einer Werkstatt sowie eines Einfamilienhauses in Flammen gestanden. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte MDR SACHSEN-ANHALT vor Ort, man habe das Feuer aus mehreren Kilometern Entfernung gesehen.