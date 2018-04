Dominiert von Extremisten? Islamische Gemeinde Stendal unter Druck

Die Islamische Gemeinde in Stendal ist unter Druck geraten. Bildrechte: MDR/Alexander Klos

Die Islamische Gemeinde Stendal (IGS) steht nach der Veröffentlichung des jüngsten Verfassungsschutzberichtes unter Druck. Nach den Erkenntnissen der Verfassungsschützer sind Gemeindemitglieder bis hin zum Vorstand Anhänger der islamistischen Muslimbruderschaft (MB). Wörtlich heißt es: "Die IGS wird von einer Personengruppe dominiert, die der MB-Ideologie anhängt. Mehrere einflussreiche und zum Teil im Vorstand aktive Gemeindemitglieder teilen auf ihren Facebookseiten unter anderem Inhalte mit deutlichen Bezügen zur MB sowie Aufrufe zum bewaffneten Kampf gegen Israel. Bei dieser Personengruppe erkennbare israelfeindliche und antise­mitische Einstellungen wurden in der Gemeinde darüber hinaus gezielt an Kinder vermittelt."

Linke spricht von schwerwiegenden Vorwürfen

Wulf Gallert (Die Linke) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der religionspolitische Sprecher der Linksfraktion, Wulf Gallert, sprach auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT von schwerwiegenden Vorwürfen gegen den Verantwortlichen in der Gemeinde. "Wenn sich diese bewahrheiten würden, stellt sich die Frage nach strafrechtlichen Konsequenzen." Antisemitismus sei vorbehaltslos zu verurteilen – auch wenn er in muslimischen Gemeinden vorkomme. Davon zu trennen seien Debatten um die Auseinandersetzung im Nahostkonflikt, solange dabei das Existenzrecht Israels nicht in Frage gestellt werde.

CDU will notfalls Vereinsverbot

Für die CDU-Fraktion verlangte der innenpolitische Sprecher, Chris Schulenburg, die islamistische Szene in Sachsen-Anhalt weiter scharf zu beobachten. "Sollte es sich bewahrheiten, dass in der islamischen Gemeinde in Stendal Islamisten ein- und ausgehen, dann erwarte ich eine deutliche Abgrenzung des Vorstandes in Form von Hausverboten." Wenn das nicht erfolge, dann sollten die rechtlichen Möglichkeiten eines Vereinsverbots geprüft werden, fordert Schulenburg, der auch Kreischef der CDU in Stendal ist.

Stendals Oberbürgermeister Klaus Schmotz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Beschwichtigend äußerte sich dagegen Schulenburgs Parteifreund Klaus Schmotz in seiner Funktion als Oberbürgermeister von Stendal. Zu den Vorwürfen gegen die Islamische Gemeinde in seiner Stadt sagte er MDR SACHSEN-ANHALT, er habe den Verfassungsschutzbericht zur Kenntnis genommen. Es gebe seiner Ansicht nach derzeit keinen Grund zur Besorgnis. Er wolle den bisher geübten Umgang mit der Islamischen Gemeinde Stendal "auf friedliche Weise weiter pflegen". Schmotz fügte hinzu: "Wir müssen natürlich auch mehr über den Islam erfahren, uns selber über die vielschichtigen Gedanken in dieser Religion informieren und aufmerksam auch gegenüber extremistischen Ansätzen sein. (…) Dann stelle ich mir vor, dass wir in einem offenen Disput auch solche Dinge in unserer Stadt miteinander klären." Ihm seien bei seinen Aufenthalten in der Stendaler Moschee keine antisemitischen oder extremistischen Bestrebungen aufgefallen, sagte der Oberbürgermeister. Er kündigte an, sich mit den Verantwortlichen der Moschee über die Inhalte des Verfassungsschutzberichtes unterhalten zu wollen.

AfD sieht multiples Politikversagen

Hagen Kohl (AfD) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die AfD-Fraktion geht dagegen auf die Rolle von Integrationsstaatssekretärin Susi Möbbeck (SPD) ein, die im Februar die Islamische Gemeinde in Stendal besucht hatte. Der innenpolitische Sprecher, Hagen Kohl, sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT: "Der Besuch von Frau Möbbeck war sicher ein Fehler. Das zeigt, wohin Sorg- und Ahnungslosigkeit Politiker führen kann." Offensichtlich existiere kein funktionierender Informationsaustausch in der Landesregierung. "Ich nehme nicht an, dass die Integrationsstaatssekretärin nach Stendal gefahren wäre, hätte sie von den islamistischen Umtrieben gewusst – schon gar nicht mit Kopftuch. Hier ist ein Versagen aller zuständigen Ministerien und Behörden festzustellen, sozusagen ein multiples Politikversagen." Extremistische islamistische Gemeinden und extremistische Vereine könnten für die Politik keine Dialogpartner sein, findet der AfD-Politiker.

Bildungsminister warnt vor Leichtsinnigkeit

Bildungsminister Marco Tullner (CDU) hatte sich zum Kopftuch-Auftritt von Möbbeck im Februar sehr kritisch geäußert, war danach aber innerhalb der Koalition in die Kritik geraten. Auch er äußerte sich auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT zum Verfassungsschutzbericht über die Stendaler Gemeinde: "Die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zeigen, dass wir im Umgang mit einzelnen Gemeinden sehr sorgsam sein müssen. Hier darf es keine Missverständnisse oder Leichtsinnigkeit geben. Gerade wenn es um Integrationsbemühungen geht, müssen sowohl die Landesregierung als auch die Gesellschaft klare Signale senden, welche Erwartungen bestehen. Einen notwendigen Dialog kann es nur auf Augenhöhe geben, dies setzt voraus, dass deutsche Werte und die Verfassung akzeptiert werden."

Integrationsstaatssekretärin Möbbeck war am Mittwoch nicht persönlich für eine Stellungnahme zu erreichen. Das Sozialministerium teilte mit, man nehme die wachsenden Gefährdungen durch religiös begründeten Extremismus, insbesondere Islamismus, ernst. Neben den Aktivitäten der Sicherheitsbehörden komme der Prävention eine herausgehobene Bedeutung zu. Deshalb sei diese Aufgabe als neuer Schwerpunkt bei der Neuaufstellung des Landesprogramms für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit aufgenommen worden. Ein entsprechendes landesweites Präventionsprojekt sei durch das Sozialministerium initiiert worden, so die Sprecherin des Sozialministeriums, Ute Albersmann, auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Nach ihren Angaben findet mit dem Verfassungsschutz ein regelmäßiger Austausch über wachsende islamistische Gefährdungen statt. Ausdrücklich habe der Verfassungsschutz bereits in der Vergangenheit dafür geworben, den Dialog mit den islamischen Gemeinden zu suchen, um Radikalisierungsgefahren entgegenzutreten‎.

Grüne fordern Bekämpfung von Antisemitismus in allen Bereichen

Sebastian Striegel (Bündnis 90/Die Grünen) Bildrechte: IMAGO Von Linken und Grünen wurde Möbbeck am Mittwoch in Schutz genommen. Der Linke-Abgeordnete Gallert sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Bisher waren die Verantwortlichen aus der Stendaler islamischen Gemeinde in keiner Art und Weise in der Richtung der geäußerten Vorwürfe auffällig gewesen. Die meisten Vorstandsmitglieder arbeiten seit vielen Jahren als Ärzte im Johanniter-Krankenhaus. Insofern ist auch der Integrationsstaatssekretärin Susi Möbbeck im Hinblick auf ihren Besuch der islamischen Gemeinde Stendal nichts vorzuwerfen."



Auch der innenpolitische Sprecher der Grünen, Sebastian Striegel, stellte sich hinter Möbbeck und setzt weiter auf Dialog. "Mein Eindruck ist nicht, dass die Islamische Gemeinde in Stendal zum ganzen Teil zum Extremismus neigt. Wir sollten nicht die Brücken abreißen.“ Auch das von CDU-Mann Schulenburg ins Gespräch gebrachte Vereinsverbot sieht Striegel derzeit nicht. "So Straftatbestände verwirklicht sind, müssen Ermittlungen folgen." Striegel betonte im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT, dass Antisemitismus keinen Platz habe. Das müsse auch für alle Gemeindemitglieder in Stendal gelten. Zugleich verwies der Grünen-Politiker darauf, dass der größte Teil der antisemitischen Straftaten von "Herkunfts-Deutschen" begangen werde. Striegel: "Antisemitismus muss in allen Bereichen bekämpft werden. Dazu muss die Prävention verstärkt werden."

Rüdiger Erben, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion Bildrechte: IMAGO In dieser Richtung zielt auch der innenpolitische Sprecher der SPD, Rüdiger Erben: Die vom Verfassungsschutz angeführten Aktivitäten von Anhängern der Muslimbrüder in Stendal würden zeigen, wie wichtig Präventionsarbeit unter Muslimen sei, um Radikalisierung zu verhindern. Auch der Stendaler FDP-Bundestagsabgeordnete Marcus Faber, zugleich Vizechef der Liberalen in Sachsen-Anhalt, setzt auf Differenzierung und Aufklärung. "Wir können nicht alle Muslime pauschal verurteilen. Tatsache ist: die "Islamische Gemeinde Stendal e.V." ist ein Vorhaben, das durch den Engagementfonds des Landes Sachsen-Anhalt gefördert wird. Der Verein setzt sich dafür ein, muslimische Flüchtlinge bei der Integration in Deutschland zu unterstützen." Nun sei es wichtig, dass die Islamische Gemeinde Stendal ihren Teil zur Aufklärungsarbeit leiste, sich öffne und dem Diskurs stelle.

Die Islamische Gemeinde in Stendal zeigte sich am Mittwoch von den Vorwürfen des Verfassungsschutzes überrascht. Der stellvertretende Vorsitzende, Sami Ali Saif Mukbel, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir haben nur durch die Medien von den Vorwürfen erfahren und waren überrascht. In unserer Satzung steht klar und deutlich, dass wir antisemitische Äußerungen inder Gemeinde nicht tolerieren." Bislang sei der Gemeinde nicht bekannt, dass im Vorstand aktive Mitglieder der Muslimbruderschaft seien. "Das ist für uns was Neues. Wir müssen uns mit der Sache befassen." Er fügte hinzu: "Ich kann alle Stendaler beruhigen. So etwas gibt es in der Islamgemeinde nicht. Wenn etwas vorfällt, kann man uns jederzeit kontaktieren. Wir werden offen reden." Nach den Worten Mukbels hat die Gemeinde für Mittwoch eine eilige Besprechung im Vorstand einberufen. "Wir werden die Sache klären."

Ein Versuch, mit dem Landesverfassungsschutz in Magdeburg Kontakt aufzunehmen, sei bislang gescheitert. Der Vizechef unterstrich, dass die Sache schnell ausgeräumt werde, wenn die Islamische Gemeinde Stendal konkret wisse, um welche Vorwürfe es gehe. "Dass antisemitisches Material an Kinder verteilt wird, würde bei uns nicht zugelassen. Wenn wir davon erfahren, dann werden wir darauf reagieren und zur Not auch die Polizei informieren." Die Stendaler Gemeinde sei dafür da, Menschen zu helfen – egal ob Moslems, Christen oder Juden. "Und glauben Sie mir, es kommen auch Leute die nicht Muslime sind – wir helfen jederzeit", so Mukbel. Ein Gebäude der Islamischen Gemeinde Stendal – die Al Rahma Moschee. Bildrechte: MDR/Alexander Klos

Der Verfassungsschutz hatte in seinem am Dienstag veröffentlichten Bericht vor einem wachsenden Einfluss islamistischer Organisationen in Sachsen-Anhalt gewarnt. Demnach ist die Zahl der Islamisten in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr von 150 auf 200 gestiegen. Der Verfassungsschutz schreibt in dem Bericht, Anhänger der Muslimbruderschaft seien bestrebt, ihr Gedankengut weiter zu verbreiten. "Öffentlich werden sie sich weiterhin als gemäßigte Muslime darstellen und als vertrauenswürdige zivilgesellschaftliche Akteure auftreten. Es gilt zu verhindern, dass dieses Bild bei Verantwortungsträgern im Land, in Kommunen, Kirchen und der Zivilgesellschaft verfängt und möglicherweise zu Fehleinschätzungen führt."

Ob mit diesen Zeilen auch Möbbeck und ihr Auftritt in Stendal gemeint war, bleibt offen. Vom Sozialministerium heißt es, man verstehe das Zitat nicht als Kritik. Es weise vielmehr darauf hin, dass Sensibilisierung wichtig sei.

Mehr zum Thema