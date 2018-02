Vier Wochen nach Orkantief "Friederike" stellt eine logistische Mammutaufgabe

In Sachsen-Anhalts Wäldern müssen derzeit rund zwei Millionen Festmeter Schadholz geborgen und abtransportiert werden. Es sind Bäume, die im Januar vom Orkantief "Friederike" entwurzelt oder abgebrochen wurden. Im größten Zellstoffwerk Zentraleuropas in Stendal bereitet man sich darauf vor, zusätzliche Holzmassen aufzunehmen.

Abteilungsleiter Martin Stöhr von der Mercer Holz GmbH Bildrechte: MDR/Andreas Müller

Abteilungsleiter Martin Stöhr von der Mercer Holz GmbH spricht von einer logistischen Mammutaufgabe, vor der die gesamte Branche stehe. Die Orkane in den vergangen Monaten hätten alle Planungen des Zellstoffwerkes und seiner Forstpartner über den Haufen geworfen. "Was man sonst auf zwölf Monate aufteilt, liegt jetzt plötzlich wie ein Haufen vor uns. Alle sind bestrebt, dieses Holz zügig zu bergen und aus den Wäldern zu holen, bevor es an Wert verliert und Schädlinge sich vermehren."