Erfolgreiche Spendenaktion Neues Schloss Tangerhütte ist gerettet

In Tangerhütte ist die Dachsanierung des Neuen Schlosses zum Greifen nah. Eine Spendenaktion unter dem Motto "Dachschaden" brachte das notwendige Geld in Höhe von 62.500 Euro zusammen. Das teilte Tangerhüttes Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) am Sonntag mit – wobei es sogar etwas mehr als die benötigte Summe geworden sei. Brohm: "Damit haben wir in einer bislang einmaligen ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Aktion in weniger als drei Monaten die erforderliche Summe zusammenbekommen." Den Arbeiten an dem undichten Dach steht so nun nichts mehr im Wege. Sie sollen laut Brohm im Jahr 2019 beginnen.