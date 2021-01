Holz als Mittel einer Therapie – für Richard Sasse stand aber zügig fest, dass er seine eigene Tischlerei möchte. Bildrechte: MDR / Kevin Poweska

Doch nach so einer Zusammenarbeit sah es zunächst gar nicht aus. Bevor sich Richard für das Handwerk entschieden hat, studierte er Kulturwissenschaften in Leipzig. Doch schon kurz darauf ging es dann in Richtung Holz, wenn auch anders als man denken könnte: Richard arbeitete nach dem Studium in einer pädagogischen Praxis in Stendal in einer Holzwerkstatt.



Dort hat Sasse versucht, traumatisierte Kinder mit Hilfe von Holzarbeiten für Behandlungen zu öffnen. "Gerade für Jungs die viel in einem weiblichen Umfeld waren, ist es wichtig, etwas zu können, was sie toll finden und wo sie auch wahrhaftig als Junge wahrgenommen wurden", erklärt Richard Sasse. Dies sei eine tolle, erfolgreiche Sache gewesen. Dennoch stand für ihn schnell fest, dass er zurück an den heimischen Hof will, um dort "richtig mit dem Holz zu arbeiten".