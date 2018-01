Studie Altmarkkreis Salzwedel ist wirtschaftsschwächster Landkreis

Landrat Michael Ziche Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für Landrat Michael Ziche (CDU) sind die Zahlen wenig überraschend. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Altmarkkreis komme langsamer in Schwung als andere Regionen Deutschlands.



So wurde der Backwaren-Hersteller Fricopan geschlossen. Die Salzwedeler Kerzenfabrik soll im Mai dichtmachen. Zum anderen fehle es der Region an einem direkten Zugang zur Autobahn und schnellem Internet, so Ziche. Allerdings sei die Arbeitslosigkeit gesunken und das verfügbare Einkommen sei gestiegen. Dem Handwerk gehe es gut.



Ziche sagte weiter, die Studie müsse hinterfragt werden. Analysiert worden seien nicht absolute Zahlen, sondern Entwicklungen.