Die #AltmarkBlogger-Reise startet am Montag in die dritte Runde. Die Lokale Arbeitsgruppe "Uchte-Tanger-Elbe" (LAG) will mit der Aktion auf das vielfältige Angebot der regionalen Produzenten aus der südlichen Altmark aufmerksam machen. Dafür wurde dieses Jahr die Reisejournalistin Beate Ziehres ausgewählt. Sie wird das Gebiet drei Tage lang bereisen und ihre Erlebnisse auf dem eigenen Kanal dokumentieren. Bis Ende April hatten sich regionale Produzenten, Restaurants und Direktvermarkter für einen Besuch der Bloggerin bewerben können.