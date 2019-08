In dem Appell heißt es: "Flüsse und Bäche werden vom Grundwasser gespeist und in Gebieten, in denen der Grundwasserstand niedrig ist, versickert Flusswasser in Richtung Grundwasser. Somit ist es unabdingbar, dass mit der endlichen Ressource Wasser achtsam umgegangen werden muss." Jeder Einzelne könne daher seinen Teil beitragen, um die Ressource Wasser bewusst und nachhaltig zu gebrauchen.