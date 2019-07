Menschenleer: Das Strandbad Arendsee ist derzeit für Badegäste gesperrt. Bildrechte: Strandbad Arendsee

Wegen Blaualgen bleibt das Strandbad Arendsee bis auf Weiteres gesperrt. Wie eine Sprecherin des Altmarkkreises Salzwedel am Freitagnachmittag MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hat das Landesamt für Verbraucherschutz in dem Gewässer Blaualgen nachgewiesen. Nach aktuellem Stand werde die Sperrung auch am Samstag noch gelten, so die Sprecherin weiter.

Tägliche Kontrolle des Wassers

Bereits am Donnerstag war der See gemeinsam vom Gesundheitsamt des Kreises und dem Betreiber des Strandbades gesperrt worden. Derzeit werde die Wasserqualität täglich überprüft, so die Kreisverwaltung.

Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, ist am Donnerstag das Wasser vom Bootssteg am Fuße des Klosters betrachtet sehr grün gewesen. Algen bildeten unterhalb der Wasseroberfläche einen dichten Teppich. Ein tiefer Blick in den See sei an dieser Stelle nicht möglich gewesen.

Gesundheitsgefahr für Badegäste

Laut Kreisverwaltung gilt das Badeverbot neben dem Strandbad Arendsee auch für alle anderen Badestellen am Arendsee. Badegäste würden an den Badestellen außerhalb des Strandbades auf die Gesundheitsgefahr hingewiesen.



Blaualgen sind Bakterien, die bei erhöhtem Phosphorgehalt im Wasser ein Gift produzieren, das bei sehr hohen Konzentrationen für Badegäste gefährlich sein kann, insbesondere für im Flachwasser spielende Kinder. Mögliche Folgen könnten unter anderem Hautreizungen, allergische Reaktionen, Muskelzittern und Muskelkrämpfe sein.