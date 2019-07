Bereits einen Tag zuvor war der See gemeinsam vom Gesundheitsamt des Kreises und dem Betreiber des Strandbades gesperrt worden. Entgegen ersten Einschätzungen handelt es sich nun vermutlich doch um Blaualgen, die die Wasseroberfläche in Strandnähe überziehen. Eine endgültige Prüfung soll am Nachmittag für Gewissheit sorgen, so die Kreisverwaltung.

Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, war am Donnerstag der Blick ins Wasser vom Bootssteg am Fuße des Klosters sehr grün. Algen bildeten unterhalb der Wasseroberfläche einen dichten Teppich. Ein tiefer Blick in den See sei aktuell an dieser Stelle nicht möglich gewesen.