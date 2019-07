Nach Blaualgen-Befall Arendsee wieder zum Baden freigegeben

Der Arendsee im Altmarkkreis Salzwedel ist am Montag wieder zum Baden freigegeben worden. Der Blaualgenteppich auf dem See hat sich aufgelöst und ist abgesunken. Am Donnerstag war der See vorübergehend für Badegäste gesperrt worden.