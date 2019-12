Bis Mitte 2024 darf das Unternehmen mit Sitz in Mainz dort den Boden durchsuchen. Dabei geht es laut Landesbergbauamt zunächst darum, herauszufinden, ob es überhaupt Erdölvorkommen gibt. Das heiße nicht, dass dort in nächster Zeit gebohrt werde.

Keine der betroffenen Gemeinden sei über die Pläne informiert worden, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von der Bürgerinitiative "Saubere Umwelt und Energie Altmark" und der "Fridays for Future"-Ortsgruppe von Salzwedel. Laut Bergamt habe es eine Arbeitsgruppe gegeben, die sich mit dem Antrag beschäftigt hat. Dieser Arbeitsgruppe gehörten demnach zum Beispiel auch die beiden betroffenen Landkreise an.

Das Mainzer Erdgasförderungsunternehmen benötigt Straßensondernutzungsrechte, um mit ihren Fahrzeugen zum Beispiel das Gas transportieren zu können. Wasserwirtschaftsingenieur Bernd Ebeling sagte, dass so Erdgasförderungsprojekte in anderen Teilen Deutschlands bereits erfolgreich verhindert worden seien.

Altmärker setzen sich für die Auskofferung der Giftschlammgrube Brüchau ein. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Isabell Hartung





Am Dienstagabend hatten die Bürgerinitiative und Fridays for Future zu einem Infoabend nach Arendsee eingeladen. Dabei ging es in erster Linie um Austausch und Aufklärung. Denn in der Altmark wurden bereits zu DDR-Zeiten Erdöl und Erdgas gefördert – und das hat für Probleme gesorgt. Dazu gehören Altlasten wie verstrahlte Erdgasrohre, die weiterhin in der Altmark liegen und die Giftschlammgrube Brüchau.