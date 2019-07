Das Baden im Arendsee ist ab sofort wieder verboten. Das hat der Altmarkkreis Salzwedel am Donnerstag mitgeteilt und auf starken Blaualgen-Befall verwiesen. Demnach ist das Strandbad am See zwar geöffnet, Baden ist aber untersagt – und zwar überall am See. Dazu habe sich das Gesundheitsamt des Altmarkkreises am Donnerstag nach einer Prüfung der Wasserqualität entschieden, hieß es.



An vielen Stellen am See war demnach "massenhaftes Blaualgenwachstum" zu sehen. Die Qualität des Wassers werde täglich geprüft, hieß es vom Landkreis.