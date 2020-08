Einer der ausgebrannten Pkw vor dem Bürgercenter in Salzwedel

Einer der ausgebrannten Pkw vor dem Bürgercenter in Salzwedel Bildrechte: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

In Salzwedel hat die Polizei einen Mann festgenommen, der für eine nächtliche Serie von Autobränden verantwortlich sein könnte. Den Beamten zufolge wurden sie in der Nacht zu Montag mehrfach von Autobesitzern und Zeugen über brennende Autos und Spuren von versuchten Zündelversuchen informiert. Demnach berichteten Augenzeugen unter anderem von einer dunkel gekleideten Person, die versuchte, ein am Bahnhof geparktes Auto anzuzünden.