Bakterien und Schimmelpilze in den Produkten Salzwedeler Baumkuchenhersteller startet Rückrufaktion

Wenn Sie in den letzten 12 Monaten Baumkuchenprodukte vom Salzwedeler Baumkuchenhersteller Hennig gekauft und eingefroren haben, können Sie das Produkt unter Angabe einiger Daten an das Unternehmen zurückschicken. Laut eigenen Angaben will der Hersteller Ihnen wenn möglich Ersatz liefern oder den Kaufpreis erstatten.



Die Kundenhotline des Unternehmens erreichen Sie unter 03901-32306. Mehr Informationen finden Sie hier.