Feuerwehren im Dauereinsatz Mähdrescher schlägt Funken und löst Waldbrand aus

In Wegenstedt in der Börde brannte eine Strohpresse komplett aus, weil sie heiß gelaufen war. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

Die anhaltende Trockenheit in Sachsen-Anhalt sorgt immer wieder für Feuerwehreinsätze. Regelmäßig gehen Felder, Wiesen und Wälder in Flammen auf. Die Feuerwehren in vielen Regionen des Landes sind pausenlos im Einsatz.

In der Altmark brannte es am Montag in Roxförde bei Gardelegen und in Wittenmohr bei Stendal. In Roxförde verursachte ein Mähdrescher Funkenflug, als er einen Feldstein anfuhr. Es entstand ein Brand, der sich auf ein anliegendes Waldstück ausbreitete. Ein Augenzeuge berichtete von meterhohen Flammen. Fünf Ortswehren mit 39 Kameraden rückten mit schwerer Technik an und brachten den Waldbrand nach etwa drei Stunden vollständig unter Kontrolle.

Feueralarm auch in der Börde

Auch weiter südlich in der Börde heulten die Sirenen. In Altenweddingen etwa stand ein Stoppelfeld in Brand. Die Rauchsäule war fast 20 Kilometer weit zu sehen.