Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf den Vorsitzenden des AfD-Kreisverbands Altmark-West, Sebastian Koch, ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes. Das teilte die Polizei dem MDR mit. In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter demnach versucht, eine Gartenlaube in Arendsee anzuzünden. In dieser Laube haben Koch und seine Freundin geschlafen. Beide konnten sich unverletzt retten. An der Laube entstand ein Sachschaden von 500 Euro

Die Polizei schließt ein politisches Motiv nicht aus. Am Sonnabend hatte die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative ein Sommerfest auf dem Grundstück gefeiert. Der Landesvorsitzende der Jungen Alternative, Jan Wenzel Schmidt, verurteilte den Anschlag. Der Vorfall zeige, wie skrupellos gegen die AfD vorgegangen werde, schrieb er in einer Mitteilung. Etwa 100 Besucher haben nach Angaben der AfD an dem Fest teilgenommen, viele hätten danach in Holzhütten und Zelten am Arendsee übernachtet, darunter Kinder.