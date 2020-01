An mehreren Schulen in Salzwedel findet heute kein Unterricht statt. Das betrifft das Jahn-Gymnasium, die Jeetze-Schule und die Lessing-Ganztagsschule. An der Comenius-Schule läuft der Unterricht bis 12 Uhr. An folgenden Schulen wird wie gewohnt unterrichtet: Berufsbildende Schulen, Lessing-Grundschule und Perver-Grundschule.