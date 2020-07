KiEZ Arendsee Ein Ferienlager in Sachsen-Anhalt bereitet sich auf die ersten Gäste nach Corona vor

"Vor Ihnen liegen neun Hektar absolute Ruhe" – Kirsten Hohmeyer zeigt hinter sich auf die verlassene Kinderferienanlage in Arendsee. Nach langer Corona-Pause erwartet die Geschäftsführerin am Samstag erstmals wieder eine Kindergruppe.

Am Donnerstag treten mit der neuen, siebenten Verordnung des Landes die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft, die es erlauben, Ferienlager durchzuführen. Natürlich mit Hygienekonzept.

Konkrete Vorgaben für Hygienekonzepte fehlen

Was genau dieses Konzept beinhalten muss, ist für das Team des Kinder- und Erholungszentrums, kurz KiEZ, in der Altmark am Dienstag noch unklar. Konkrete Vorgaben speziell für Ferienlager wurden laut Hohmeyer vom Sozialministerium in Sachsen-Anhalt nicht gemacht.

Sie habe für ihr Hygienekonzept nach Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern geguckt, wo Veranstaltern genaue Vorschriften gemacht worden waren.

Kleinere Gruppen, mehr Räume

Der Kern der Corona-Planung für Ferienlager in Arendsee liegt darin, kleinere Gruppen zu bilden, die sich jeweils näher kommen können. Zum Beispiel um Spiele zu spielen. So dürfen die Kinder und Jugendlichen relativ unbeschwert mit Freunden ihre Freizeit verbringen. Schon vor Corona habe man für Workshops, Sport und Spiele viel in Gruppen gearbeitet.

Im Kinosaal stehen die Stühle mit Mindestabstand nebeneinander. Zudem können zwei große Sport- und Tanzräume für Kino genutzt werden, sodass mehrere Gruppen gleichzeitig, aber räumlich getrennt, Filme gucken können. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Im Kinosaal stehen derzeit noch einzelne Stühle mit je eineinhalb Metern Abstand – vorgesehen ist aber, dass auch dort die einzelnen Gruppen zusammen sitzen dürfen. Im Speisesaal sollen sie es auch dürfen.



Denn auch im Schlafsaal und in den Sommerhäusern werden kleinere Gruppen zusammenleben – für die genaue Bettenplanung musste Kirsten Hohmeyer die neue Verordnung abwarten – am Dienstagvormittag stand sie noch nicht fest.



Im KiEZ Arendsee stehen 550 Betten zur Verfügung – an den ersten zwei Ferienlagern dieses Sommers nehmen jeweils 50 junge Menschen teil.

Der genaue Bettenplan wird am Donnerstag festegelegt. Dann wird unter anderem entschieden, ob zwei Leute in einem Hochbett schlafen dürfen. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Wer mit viel Abstand schlafen will, könnte die Möglichkeit bekommen. Außerdem wurden kleinere Räume freigemacht, um den Kleingruppen zusätzliche Räume für ungeplante Aktionen zu schaffen.



Aktivitäten sollen aber – wenn das Wetter mitspielt – möglichst draußen stattfinden. Auch das sei aber auch keine Neuigkeit. Ein Trainingslager, das regelmäßig in Arendsee stattfindet, habe schon immer die Belehrung auf der Tribüne im Außenbereich durchgeführt.

Putzen und desinfizieren, aber Mundschutz nur in speziellen Situationen

"Hier in der Anlage ist jetzt erstmal alles grundgereinigt", sagt Kirsten Hohmeyer. Zudem werde jetzt einmal öfter als sonst sauber gemacht. Bevor die Gäste eintreffen, sollen noch Desinfektionsspender aufgestellt werden. In den Sommerhäusern sollen ebenfalls Fläschchen für den Bedarf zur Verfügung stehen. Am Dienstagmorgen lieferte ein Paketbote noch eine Extraladung Mundschutz. Die sollen aber vor allem dann getragen werden, wenn Teilnehmer mit Menschen in Kontakt treten, die nicht Teil ihrer Gruppe sind – zum Beispiel bei der Essensausgabe.