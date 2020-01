Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Mieste in der Altmark sind vier Kinder und eine Frau verletzt worden. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Kinder hätten Rauchgasvergiftungen erlitten. Die 39 Jahre alte Mutter erlitt laut Polizei Brandverletzungen im Gesicht und an den Händen.