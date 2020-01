Vor der Kamera agierten vorrangig Schauspielerinnen. Bildrechte: MDR/Alexander Klos

Vom 3. bis 6. Januar nahmen 20 Frauen und Männer an dem ersten Filmcamp für Erwachsene teil. Das richtete sich an alle Interessierten zwischen 30 und 99 Jahren. Die Teilnehmer waren aus ganz Deutschland und sogar aus der Schweiz angereist.



Während das Schauspiel vor der Kamera und das Schreiben des Drehbuches rein weiblich besetzt wurde, haben sich die Männer vor allem für die Technik interessiert. Was sie alle eint: ihr Interesse rund um das Thema Film.