Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Freitag rund 3.500 Menschen in Salzwedel ihre Wohnungen verlassen. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstagabend mitgeteilt. Nach Angaben eines Sprechers war die Bombe am Donnerstag bei Bauarbeiten im Gewerbegebiet Nord gefunden worden – und zwar im Kristallweg. Sie ist nach ersten Erkenntnissen rund fünf Zentner schwer und soll am Freitag entschärft werden.