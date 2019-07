In Arendsee im Altmarkkreis Salzwedel ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer an einer Gartenlaube entdeckt worden. Das teilte die Polizei mit. In der Laube schliefen eine 27-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann. Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um den AfD-Kreischef des Altmarkkreises Salzwedel, Sebastian Koch.