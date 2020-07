Über die Auskofferung der Giftschlammgrube bei Brüchau im Altmarkkreis Salzwedel wird seit Jahren gestritten. (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das, was sich im Zusammenhang mit dem sogenannten Silbersee in Brüchau in der Altmark abspielt, lässt sich am besten mit einer Achterbahnfahrt vergleichen. Für die Anwohner ist es ein Auf- und Ab: Zuletzt sah es aus, als hätten sie sich durchsetzen können. Nach jahrelangen Protesten hatte der Landtag erst im Juni einstimmig beschlossen, dass die Grube verschwinden soll. Doch jetzt droht neues Ungemach: Ein möglicher Rechtsstreit könnte dafür sorgen, dass sich die Aushebung der Giftmülldeponie um Jahre verzögert.

MDR SACHSEN-ANHALT-Reporterin Isabell Hartung recherchiert seit Jahren zu diesem Thema. Hier beantwortet sie die wichtigsten Fragen.

Kommt die Grube nun weg, ja oder nein?

Ich denke, ja! Aber dann folgt auch schon das dicke ABER, denn auf dem Weg dorthin liegen noch ein paar Steine. Ich hole mal etwas aus: Nach dem einstimmigen Beschluss des Landtags im Juni, dass die Grube ausgekoffert wird, wurde diese Lösung nur zwei Wochen später im Wirtschaftsausschuss infrage gestellt. Da hieß es von der Fachbehörde des Umweltministeriums, das ist die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF), plötzlich, dass eine Abdichtung reichen würde. Das steht aber konträr zur Einschätzung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen (LAGB). Dieses sagt, wenn die Grube nicht dicht ist, ist sie auch nicht dazu geeignet, die ganzen Giftstoffe, darunter ja auch Quecksilber, aufzubewahren. Das Problem ist aber, dass die LAF die Kosten für die Altlasten aus DDR-Zeiten übernehmen soll. Sie zieht aber eben nur die günstigere Variante in Betracht. Es geht jetzt also darum, wer das Ganze bezahlt.

Es ist unfassbar, dass eine Landesbehörde einen jahrelangen Rechtsstreit riskiert, nur weil sie die Kosten nicht übernehmen will. Isabell Hartung Reporterin bei MDR SACHSEN-ANHALT

Um wieviel Geld geht es denn?

Das Abdichten kostet wohl so 15 Millionen, die Auskofferung wird auf 80 bis 150 Millionen Euro geschätzt. Die Kosten teilen sich der Betreiber der Grube, Neptune Energy, und das Land. Eigentlich. Denn jetzt hat die LAF dem Betreiber gedroht, dass er die gesamten Kosten tragen muss, wenn er der Auskofferung zustimmt. Ich habe diesen Brief zugespielt bekommen und muss sagen, dass es unfassbar ist, wie hier eine Landesbehörde einen jahrelangen Rechtsstreit riskiert, nur weil sie die Kosten nicht übernehmen will. Ob das Geld nun aus dem einen oder dem anderen Topf kommt, ist doch egal. Es ist so oder so Steuergeld.

Anwohner demonstrieren seit Jahren gegen die Grube, unter anderem vor dem Landtag in Magdeburg. (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Und was nun?



Und nun müssen sich im Endeffekt die beiden Landesbehörden einig werden und es muss ein Machtwort des zuständigen Wirtschaftsministeriums geben. Aus dem Abschlussbericht geht zwar hervor, dass die Grube nicht dicht ist. Es werden aber eben DREI mögliche Varianten vorgeschlagen: Die Grube abdichten, das Deponat vor Ort umlagern oder eben auskoffern und abtransportieren. Die LAF will die Abdichtung, das LAGB die so genannte Auskofferung, wie es ja auch der Landtag beschlossen hat.

Und das Geld ist doch aber eigentlich im Altlastenfonds des Landes vorhanden.