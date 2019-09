Landhof Lindenberg Altmärker bauen Bio-Hanf an

Gegen Hanf gibt es viele Vorurteile, denn hauptsächlich wird die Pflanze in Verbindung mit illegalem Drogenkonsum gebracht. Dabei ist Hanf auch ein Rohstofflieferant – und das schon seit Jahrhunderten. Gutenberg soll die erste Bibel auf Hanfpapier gedruckt haben und ohne seine Segel aus Hanf wäre Christoph Columbus vermutlich nicht bis Amerika gekommen.

Seit ein paar Jahren wird auch in der Altmark wieder auf Hanf gesetzt – genauer gesagt auf Nutzhanf. Damit entdeckt die Landwirtschaftsfamilie Wöllner aus Lindenberg bei Arendsee den fast vergessenen Rohstoff wieder neu.

Hanf gilt als gesundheitlich hochwertige Pflanze, die Omega-3 Fettsäuren enthält. Diese sind wichtig für das Gehirn und wirken zudem entzündungshemmend. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Familie ist seit 1735 in Lindenberg ansässig. Seit fast 30 Jahren betreibt sie ökologischen Landbau. Seit einigen Jahren bauen die Landwirte nun auf 40 Hektar auch Hanf an. Jungbauer Mario Wöllner sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Von diesem Hanf kann man nicht high werden. Unser Nutzhanf enthält sehr wenig Tetrahydrocannabinol (THC), allerhöchstens 0,2 Prozent. Zum Rauschmittel taugt das nicht." Das enthaltene CBD dagegen sei nicht psychoaktiv, so Wöllner. Es habe den Vorteil, dass es entzündungshemmend sei und gegen Schmerzen helfe, zum Beispiel bei Kopfschmerzen.