Helga Weyhe aus Salzwedel war die älteste Buchhändlerin Deutschlands. Bildrechte: MDR/Doreen Jonas

Die als Deutschlands älteste Buchhändlerin bekannt gewordene Helga Weyhe aus Salzwedel ist tot. Die 98-Jährige verstarb am Montag in ihrer Wohnung. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT. Bis zuletzt hatte Helga Weyhe täglich in ihrer Buchhandlung in der Alperverstraße 11 in Salzwedel gestanden. Noch vor drei Wochen, am 11. Dezember, feierte sie ihren 98. Geburtstag. Sie habe keine Angst vor Corona, sagte die rüstige Geschäftsfrau.

Der Kontakt zu den Kunden hielt sie fit. Sie verkaufte nur Bücher, die sie auch weiterempfehlen konnte. In den 1940er-Jahren studierte sie Geschichte und Literatur in Breslau, Königsberg und Wien. Ab 1945 stieg sie in die väterliche Buchhandlung mit ein. Ab 1965 führte sie das Geschäft alleine. Seit 2012 ist Helga Weyhe Ehrenbürgerin von Salzwedel gewesen. Fünf Jahre später erhielt sie den Ehrenpreis des Deutschen Buchhandels. Seit 1965 die Chefin: die Buchhandlung von Helga Weyhe in Salzwedel Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Zu DDR-Zeiten Rentnerin geworden – und noch täglich im Laden

Noch zu DDR-Zeiten war sie 1982 Rentnerin geworden, was sie nicht davon abhielt, den Laden weiterzuführen. Allerdings konnte sie sich da auch einen lange Zeit gehegten Traum erfüllen: Sie reiste 1985 in die USA. Ihr Onkel hatte in New York ebenfalls einen Buchladen betrieben. Er starb 1972, das Geschäft gab es aber immer noch. In ihrem Laden in Salzwedel prangte später ein Schild "794 Lexington Ave." – eine Reminiszenz an das Buchgeschäft ihres Onkels.

Die Polizei musste am Montag längere Untersuchungen durchführen. Die Auffindesituation der verstorbenen Frau sei ungewöhnlich gewesen, sagte Sprecherin Beatrix Mertens. Die Kriminalpolizei untersuchte. Ein Fremdverschulden konnte später aber ausgeschlossen werden.