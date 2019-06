Auszeichnung Salzwedeler Schule ist eine der besten Deutschlands

Von außen unterscheidet sich die Jeetzeschule in Salzwedel nicht groß von anderen Schulgebäuden: ein gelber Betonkomplex beherbergt insgesamt 280 Schülerinnen und Schüler, verteilt auf 15 Klassen. Doch schon ein Blick in das Gebäude verrät, dass diese Schule etwas Besonderes ist: bunte Flure und große Räume mit viel freier Fläche laden zum gemeinsamen Lernen ein.

Und das Gemeinsame steht auch im Mittelpunkt der freien integrierten Gesamtschule. Hier kämpft nicht jeder für sich, sondern zusammen wird gelernt und sich bei Aufgaben und Projekten gegenseitig unterstützt. Zum Beispiel in sogenannten Lernbüros. Dahinter verbergen sich 180m² große Lernlandschaften, in denen sich die Schüler altersübergreifend ein spezielles Fachgebiet erschließen. Dazu stehen ihnen Landkarten, Farben oder Würfel zur Verfügung, um einen spielerischen Ansatz zum Lernen zu finden. Lernen soll hier Spaß machen.

Das Herzstück der Schule nennt sich "Lupe" und ist ein Raum, der das individuelle Lernen fördern soll. Die Schüler wählen sich hier ihre Lernfelder selbst aus und besprechen mit den anwesenden Lehrern ihr jeweiliges Lernziel. Wie und wo sie das jeweilige Ziel verfolgen, ist den Schülern überlassen. Diese "Freiarbeit" spielt eine zentrale Rolle an der Jeetzeschule .

Wir entscheiden selbst, in welchem Tempo wir lernen.

An der Jeetzeschule finden im Übrigen keine Klassenfahrten statt – es verreist die ganze Schule. Einmal im Jahr gehen alle Jahrgänge gleichzeitig auf verschiedene Reisen. Die Jüngeren unternehmen eine Wandertour in der Altmark, die Älteren reisen zum Sprachaustausch in Gastfamilien nach Großbritannien.