Die Kastanie erhitzt die Gemüter. Das Murren im Dorfgemeinschaftshaus von Barnebeck wird lauter. "Wir haben immer weniger Bäume, in denen Vögel nisten können", sagt eine Anwohnerin. "Ich will das Laub nicht vor der Tür haben", entgegnet eine andere. Es gibt Redebedarf. Für das Altmarkdorf Barnebeck war die Kastanie lange Zeit so etwas wie ein Denkmal. Barnebeck und die Kastanie, das gehörte zusammen. 2018 wurde der Baum gefällt. Sturmschäden. "Ich dachte, ich sehe nicht richtig", erinnert sich eine Barnebeckerin. Jetzt soll eine neue Kastanie gepflanzt werden – findet jedenfalls die Anwohnerin, die sich um die Nistplätze der Vögel sorgt. Kein guter Vorschlag, sagen andere.

Szenen wie aus einem Lexikon für Politik

Toni Winkelmann hört sich all das geduldig an. Nach ein paar Minuten macht er einen Gegenvorschlag. "Warum schaffen wir keine neuen Impulse?", fragt Winkelmann. "Die Kastanie stand lange im Dorf. Was ist, wenn wir eine Art Allee auf Gemeindegrund pflanzen? An einer Stelle, wo keine Häuser angrenzen? Wir könnten Baumpatenschaften vergeben." Zufriedenes Nicken im Dorfgemeinschaftshaus. "Das ist eine schöne Idee", sagt auch die Anwohnerin, die die Diskussion erst ins Rollen gebracht hatte.

Barnebeck liegt direkt am grünen Band. Entsprechend naturnah wirkt das Dorf auf Besucher. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Gäbe es ein Lexikon der Politik, diese Szene könnte als Beispiel dienen, Menschen unterschiedlicher Standpunkte zu vereinen. Toni Winkelmann ist Ortsbürgermeister von Barnebeck. 29 Jahre jung. Winkelmann ist Chef eines Ortschaftsrates, der womöglich einer der jüngsten in ganz Sachsen-Anhalt ist. Beweis gefällig?



Anja Senkbeil, Lehrerin. 31 Jahre.



Andreas Kraus, Bankkaufmann. 38 Jahre.



Daniel Schaefer, Ingenieur. 31 Jahre.

Steffen Albrecht, Metallbauer. 42 Jahre. Machen in Barnebeck Politik: Ortsbürgermeister Toni Winkelmann (von links), Andreas Kraus, Anja Senkbeil, Daniel Schaefer und Steffen Albrecht Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Und Toni Winkelmann, von Beruf Verwaltungsfachangestellter. 29 Jahre. Winkelmann, weißes Shirt, beige Jeans, freundliches Lächeln, sitzt am Montag im Dorfgemeinschaftshaus und macht das, was er seit gut einem Jahr macht. Er eröffnet die Sitzung des Ortschaftsrates. Es ist Punkt 19:30 Uhr. "Schönen guten Abend", sagt Winkelmann, in seiner linken Hand einen grünen Kugelschreiber. "Schön, dass ihr alle da seid. Das ist unsere zweite Sitzung nach Corona." Die Barnebecker – 13 sind gekommen – sitzen mit gebührendem Abstand in dem Saal verteilt. Die meisten von ihnen könnten Winkelmanns Eltern sein, manche auch seine Großeltern.

Die Dorfgemeinschaft, das große Pfund