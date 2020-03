Für den mutmaßlichen Mordversuch an einem AfD-Politiker in Arendsee in der Altmark sind aus Sicht der Polizei keine Linksextremen verantwortlich. Eine Polizeisprecherin sagte am Mittwoch, die Ermittler würden nicht von einer linksextremen Tat ausgehen. Es gebe derzeit keine Hinweise auf ein politisches Motiv.



Stattdessen wird demnach nun geprüft, ob es sich um eine Beziehungstat handelt. "Es wird in Richtung eines persönlichen Motivs ermittelt", so die Sprecherin. Über den Stand der Ermittlungen hatte zunächst die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.